Eye of the Beholder Trilogy gratis su GOG.com, ecco come effettuare il download

Eye of the Beholder Trilogy è disponibile gratis su GOG.com per un periodo di tempo limitato: per effettuare il download basta visitare la pagina principale dello store, accedere con le proprie credenziali e cliccare sul banner della raccolta.

Disponibile su GOG.com dal 2015, la trilogia degli Eye of the Beholder si pone come un indiscutibile classico del genere RPG. Ambientati nell'universo di Dungeons & Dragons, i tre episodi sono stati sviluppati da Westwood Studios a partire dal 1990.

La storia di Eye of the Beholder ruota attorno a un gruppo di avventurieri, assoldati dai signori di Waterdeep per trovare l'origine di un terribile male che minaccia la città e che sembra provenire dal sottosuolo.

La trilogia consente di mettere insieme un party di eroi attingendo a svariate razze e classi differenti, utilizzare armi convenzionali e incantesimi per completare le missioni e trasferire la squadra da un episodio all'altro.