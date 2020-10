Lenovo Legion Phone Duel è disponibile per il pre-order

Lenovo Legion Phone Duel, il nuovo telefono da gaming del colosso cinese della tecnologia, è disponibile da oggi in pre-order sul sito ufficiale del produttore, con oltretutto diverse promozioni legate a chi prenota il suo device.

Lenovo Legion Phone Duel è uno smartphone da gaming che offre una doppia batteria e un sistema doppio di raffreddamento a liquido. Il dispositivo integra una pop-up camera orizzontale, pensata per i livestream.

Il telefono, infatti, è progettato appositamente per i gamer, essendo uno smartphone potente, immersivo, con la funzionalità di ricarica rapida e di 5G sub-6i per una copertura migliore e velocità di connessione fino a 2.52 Gb/s. Lo smartphone è creato specificamente per chi gioca in mobilità, cerca alte prestazioni e preferisce la comodità di giocare con il device impugnato in orizzontale.

Lenovo Legion Phone Duel integra inoltre un joystick virtuale e doppi pulsanti ultrasonici, mentre i doppi motori a vibrazione forniscono una risposta realistica ai comandi per un'immersione ancora più profonda nel gioco.

Ecco le caratteristiche tecniche principali del telefono:

Doppie batterie e doppia ricarica turbo con porta di ricarica laterale

Sistema di raffreddamento doppio a liquido mid-thermal floating

Il primo processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus al mondo

Doppi pulsanti ultrasonici

Controllo 4D con sensore di movimento

Latenza al tocco di 33 ms con sampling rate di 240 Hz

Tempo di risposta di 1 ms e refresh rarte di 144 Hz

Display FHD AMOLED con Dolby Vision

Doppi altoparlanti frontali tre volte più potenti degli altoparlanti stereo tradizionali con Dirac Audio

Illuminazione a LED personalizzabile

Modalità desktop gameplay (abilitazione keymapping di tastiera e mouse)

Launchpad (Legion Realm) e assistenza (Legion Assistant) dedicati

Lenovo Legion Phone Duel sarà disponibile con memoria fino a 16GB LPDDR5 e storage fino a 512GB UFS 3.1. A partire da oggi, giovedì 1 ottobre, chi effettua il pre-order su Lenovo.com/it ha la possibilità di ricevere in bundle le cuffie Yoga Active Noise Cancelling (ANC).

Ecco i prezzi ufficiali: