Xbox Series X e Series S: usare gli hard disk esterni di Xbox One è facilissimo

Parlando con un utente che chiedeva numi in merito, Larry "Major Nelson" Hryb ha spiegato su Twitter il modo in cui è possibile utilizzare gli hard disk esterni di Xbox One con Xbox Series X e Series S. Si tratta di un metodo davvero facile e intuitivo, oltre che economico: "Scollegalo dalla tua One X e collegalo a Xbox Series X o Series S. Tutto qua."

Si tratta davvero di un'ottima notizia, decisamente favorevole ai consumatori. Microsoft aveva già chiarito che tutti gli accessori di Xbox One, qualsiasi modello, sarebbero stati utilizzabili con Series X e S, ma non credevamo che avesse fatto in modo che il passaggio fosse così immediato. In questo modo si risolvono in parte anche i problemi di spazio dell'SSD interno delle nuove console, visto che si potranno sfruttare le periferiche esterne già acquistate per contenere i dati dei giochi meno utilizzati. Inoltre, acquistare un hard disk esterno molto capiente costa sicuramente meno di un SSD.

Speriamo che presto anche Sony chiarisca questo punto per PS5, visto che allo stato attuale non ha ancora svelato i prezzi delle periferiche aggiuntive per espandere la memoria di massa della console. Nel frattempo vi rocordiamo che Xbox Series X e Series S saranno disponibili a partire dal 10 novembre 2020.