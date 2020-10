Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, trailer "Ricordi Ritrovati" su Nintendo Switch

Hyrule Warriors: L'Era della Calamità torna a mostrarsi con un nuovo trailer intitolato "Ricordi Ritrovati" su Nintendo Switch, che mostra qualcosa soprattutto sulla storia del nuovo action game spin-off di The Legend of Zelda.

I ricordi a cui si riferisce il titolo del video riguardano eventi accaduti 100 anni nel passato, appunto nell'era della Calamità che ha sconvolto il mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild a cui l'action di Koei Tecmo è strettamente legato.

Hyrule Warriors: L'Era della Calamità approfondisce dunque il lore del titolo Nintendo, andando ad esplorare la guerra che sconvolse Hyrule e gettando ulteriore luce sulla storia dei quattro Campioni, del Re di Hyrule e dei drammatici eventi che hanno poi portato all'epoca di abbandono successiva, prima del risveglio dell'Eroe.

Al di là delle fasi narrative, ben visibili in questo trailer costruito da varie scene d'intermezzo, Hyrule Warriors: L'Era della Calamità su Nintendo Switch si presenta come un vero e proprio musou, ovvero un action game che pone i protagonisti in lotta contro orde gigantesche di nemici, in questo caso con eroi, nemici e ambientazioni tutte tratte dal mondo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Hyrule Warriors: L'era della Calamità è stato analizzato in una anteprima del Game Live Japan 2020, dopo essere stato presentato il mese scorso con trailer e gameplay direttamente dal TGS 2020.