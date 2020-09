Xbox Series X fa girare Red Dead Redemption 2 a 4K e 60 fps? È ciò che John Linneman di Digital Foundry ha lasciato intendere in un tweet, rispondendo a un utente scettico al riguardo.

Sappiamo che Xbox Series X è stata provata in questi giorni da diversi giornalisti internazionali e la testata inglese non fa ovviamente eccezione, anzi è certamente la fonte da cui potremo attenderci le informazioni tecniche più approfondite.

In questo caso lo scambio è avvenuto su Twitter: dopo che John Linneman ha rilanciato un post in cui Digital Foundry rivela di essere in possesso di una Xbox Series X, un suo follower ha chiesto di mostrare in video come gira Red Dead Redemption 2 sulla nuova console.

A quel punto un altro utente è intervenuto nella discussione, scrivendo: "A che pro? Sarà ancora bloccato a 30 fps, con la stessa qualità visiva e la stessa risoluzione utilizzata su Xbox One X (4K), a meno che Rockstar Games non rilasci una patch che attivi i 60 fps su Xbox Series X."

Infine, un terzo utente ha scritto: "È buffo come la gente pensi che questa console andrà magicamente a migliorare tutti i loro giochi di punto in bianco, vero? Fino a prova contraria mi ritengo scettico al riguardo, e sono uno a cui piace Xbox."

La risposta di John Linneman è stata piuttosto chiara: "Forse dovreste aggiungere questo tweet ai segnalibri. Dico per dire." Sembra insomma che alcuni giochi godranno effettivamente di un boost fin da subito su Xbox Series X, e Red Dead Redemption 2 potrebbe essere fra questi.