Dragon Ball è il peggior anime di tutti i tempi? Su Twitter è scoppiato il putiferio

Di Dragon Ball come franchise si possono dire tante cose e sostenere molte opinioni, ma davvero qualcuno oserebbe definirlo il peggior anime di tutti i tempi? Beh, è accaduto davvero su Twitter... e poi di conseguenza è anche scoppiato un putiferio.



Cerchiamo di rendere più chiaro l'evento singolo: un account Twitter molto seguito, PlayBoyKillua, ha definito Dragon Ball l'anime / shonen peggiore tra tutti quelli che hanno gli scontri al centro dell'azione. "Non mi fre** niente se ha ispirato ogni altro Shonen del genere a seguite, Dragon Ball è comunque quello peggiore di tutti". Una simile affermazione non poteva passare inosservata né i fan potevano lasciarla correre come se niente fosse. Un conto è ragionare sulla sparizione delle Sfere del Drago, un altro bocciare Dragon Ball in sé con tanti saluti.

Unpopular Opinion: Dragon Ball series is the worst battle Shonen of all time. Idgaf if it inspired every battle Shonen to come it's still the worst 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/UNxGdsguQF