Super Mario Bros. 35: l'aggiornamento 1.0.1 per Switch risolve diversi problemi

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 1.0.1 di Super Mario Bros. 35 per Nintendo Switch, il simpatico omaggio che la grande N ha pensato per onorare la storia del suo personaggio simbolo in occasione del 35° compleanno di Mario. Questa patch va a sistemare alcuni dei problemi emersi in queste settimane.

Ecco i cambiamenti della patch 1.0.1:

Sistemato un problema che faceva comparire i nemici a schermo quando il giocatore non si muoveva in avanti

Risolto un problema per cui alcune icone dei giocatori non venivano visualizzate correttamente nella classifica delle monete

Risolti altri problemi per migliorare l'esperienza di gioco complessiva

Nulla di sconvolgente, dunque, ma si tratta comunque di aggiustamenti pensati per migliorare l'esperienza di questo simpatico passatempo pensato per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online. Un gioco che, però, riaccende le polemiche sul rapporto di Nintendo con la fanbase. Possibile?