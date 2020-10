Fortnite: come ottenere 190 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 10 ottobre 2020

Comincia una nuova giornata, e quella di oggi 10 ottobre 2020 sarà incredibilmente utile per i giocatori di Fortnite Salva il Mondo. Difatti potranno ottenere 190 V-buck gratis, una cifra record che non ricordiamo di aver visto prima sulla modalità PvE di Epic Games.



I primi 50 V-buck saranno facilmente ottenibili semplicemente effettuando l'accesso a Fortnite Salva il Mondo, da qualsiasi si console abbiate a disposizione: PC, PlayStation 4 ed Xbox One. Nulla da fare ormai, invece, per i sistemi macOS: la guerra tra Epic Games ed Apple ha fatto sì che il titolo venisse rimosso.



Per quanto riguarda i restanti 140 V-buck, invece, dovrete completare sfide a tempo limitato entro questa sera, presso Pietralegno, Vallarguta e Monstepago. Di solito non si tratta mai di compiti davvero inaccessibili, ma almeno nel caso di Montespago fate attenzione, perché è il mondo più avanzato e pericoloso.



Ecco la sfida da completare a Pietralegno:

Combatti la tempesta di categoria 1, Foresta (Livello Casa Base consigliato 15); 25 V-Buck come ricompensa