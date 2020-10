Soccer Manager 2021, la recensione

Se infatti Football Manager 2020 continua porsi come un punto di riferimento per gli utenti più esigenti, alla ricerca di un titolo premium che possa offrirgli uno spessore del tutto simile a quello presente nel franchise SEGA su PC, esiste certamente un'ampia fetta di giocatori casual che magari si avvicina solo adesso a questo tipo di esperienza e preferisce dunque optare per un modello gratuito .

Gameplay

Dal punto di vista del gameplay, Soccer Manager 2021 non inventa nulla di nuovo ma va ad arricchire e ottimizzare le meccaniche che i fan della serie già conoscevano. È stato fatto un ottimo lavoro sul fronte dell'interfaccia, sfaccettata ma sempre piuttosto chiara, e sopratutto sulla reattività ai comandi, che consente di navigare molto rapidamente fra i vari menu, senza tempi di attesa.

Durante le partite si può modificare il modulo in maniera immediata, semplicemente spostando l'icona dei giocatori in campo, e allo stesso modo effettuare le sostituzioni oppure fornire indicazioni strategiche specifiche per ogni singolo atleta. Sullo sfondo, il match va avanti alla velocità che preferiamo e con nuove opzioni per quanto concerne la rappresentazione visiva della simulazione.

Che al gioco non manchi lo spessore lo si comprende anche e soprattutto nelle pause fra una partita e l'altra, quando possiamo allenare la squadra per migliorarne le statistiche, potenziare le strutture per poter progredire ulteriormente e gestire il calciomercato tanto in entrata quanto in uscita, cercando al contempo di tenere alto il morale dei giocatori (reali, mentre le squadre hanno nomi fittizi) che vogliamo tenere.

Quest'ultima è una novità molto interessante, che insieme alla gestione completa degli aspetti economici del club conferisce all'esperienza ulteriori sfaccettature. Il prezzo da pagare? Solo qualche minuto di attesa per il completamento dei vari lavori di miglioramento: le meccaniche freemium appaiono parecchio permissive.