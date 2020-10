Dragon Ball Super: le Sfere del Drago vanno distrutte? Forse sì, e per questi motivi

Le Sfere del Drago vanno distrutte: una considerazione tanto semplice quanto drastica, che modificherebbe per sempre il mondo di Dragon Ball Super, sia dal punto di vista del manga che da quello dell'anime. Ma perché? Sulla scia di comicbook.com, vi riportiamo alcune considerazioni molto interessanti.



Perché distruggere le Sfere del Drago, elemento iconico di Dragon Ball sin dalle origini? Vi sono alcuni motivi: principalmente esse causerebbero più problemi che altro, ormai, nel mondo di Akira Toriyama. Non è la prima volta, ad esempio, che un cattivo se ne serve per i suoi loschi piani, diventando ancora più forte: è accaduto col Grande Mago Piccolo della prima serie, e di nuovo con Moro di Dragon Ball Super. Che si tratti di garantire nuovi poteri o restituire la giovinezza, le Sfere del Drago ormai rappresentano un obiettivo fisso dei cattivi di turno.



Un altro motivo a favore della distruzione delle Sfere è il seguente: rendono la serie troppo ripetitiva, e il loro costante ricorso fa sì che la morte di qualsiasi personaggio appaia ridicola. Tanto è sempre possibile chiedere al Dio Drago (cioè a Shenron) di riportare in vita i guerrieri caduti di turno. Addirittura durante il Torneo della Sopravvivenza degli Universi le Super Sfere del Drago hanno ripristinato interi sistemi planetari in un battito di ciglia. Che senso hanno tutti gli avvenimenti, gli scontri e le morti se si può tornare al punto di partenza in pochi secondi?



Ovviamente l'eliminazione delle Sfere priverebbe il mondo di Dragon Ball, per la prima volta in assoluto, di oggetti che hanno dato all'opera persino il suo nome... voi cosa ne pensate in proposito? Davvero è questo il cambiamento di cui Dragon Ball Super ha bisogno? Oppure basterebbe qualcosa di meno drastico, come un salto temporale?