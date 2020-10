Realme 7 Pro, la recensione

Nonostante il successo di Realme 6 , la compagnia cinese sotto il controllo di Oppo non si è adagiata sugli allori, come vedremo nel corso di questa recensione di Realme 7 Pro : l'obiettivo dichiarato è anche stavolta quello di offrire all'utenza un dispositivo con una dotazione tecnica iper competitiva pur mantenendosi attorno ai 300 Euro, andando a scontrarsi direttamente con l'altro colosso asiatico degli smartphone low-cost , ovvero Xiaomi. In attesa delle risposte della concorrenza che sicuramente arriveranno nei prossimi mesi in questa apparentemente infinita battaglia per aggiudicarsi il titolo del best buy della relativa fascia di appartenenza, vediamo se Realme 7 Pro può prendere la testa della classifica.

Design, ergonomia e materiali

Ospitato nella classica confezione completamente gialla, Realme 7 Pro arriva accompagnato da un caricabatterie da 65 W, un cavo USB-C e una cover in silicone, con in più un vetro protettivo già installato sul display. Le dimensioni pari a 160.9 x 74.3 x 8.7mm non ne fanno uno smartphone compatto ma nemmeno esageratamente grande, e un peso ben distribuito di 182 grammi lo rende maneggevole da usare anche con una sola mano, grazie anche a dei bordi giustamente arrotondati. Lo schermo da 6,5 pollici è protetto da un Gorilla Glass 3+ e interrotto da un punch hole nell'angolo in alto a sinistra che contiene la fotocamera frontale, mentre il veloce e preciso sensore per le impronte digitali è integrato nel display e trova posto come sempre in basso al centro.



L'alloggiamento per due SIM più eventuale scheda SD (cosa non comune in questa fascia di prezzo) si posiziona sul lato sinistro sopra ai controlli del volume, mentre nella parte bassa della cornice degni di nota sono il jack audio da 3,5 pollici e l'altoparlante che in abbinamento alla capsula auricolare produce un convincente audio stereo. Pur essendo in policarbonato, il retro del dispositivo non dà l'idea di un prodotto cheap, grazie anche al cosiddetto design "mirror split" che divide in maniera asimmetrica la superficie con la stessa finitura che viene specchiata restituendo così un gradevole effetto ottico. Piuttosto elegante anche il rettangolo che ospita il set di fotocamere posteriori, che peraltro ha il pregio di aggiungere solo un leggerissimo spessore.