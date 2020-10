Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, entra nel caveau del Dominio di Doom

Entra nel caveau del Dominio di Doom è una delle nuove sfide di Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, disponibile in occasione della Settimana 7. In questa rapida guida vi spiegheremo di cosa si tratta, dove recarvi e come completarla facilmente.



Per completare la missione dovrete innanzitutto recarvi all'area di gioco che una volta era nota come Parco Pacifico: dalla Stagione 4 in poi a tema Marvel, è diventata il Dominio di Doom. Si trova nella zona a nord-ovest della mappa di gioco, tra le Stark Industries e le Sabbie Sudate.



Qui il vostro compito sarà accedere al caveau che si trova al di sotto del campo di calcio. Per farlo occorre una tessera magnetica, e quella tessera è in possesso dell'NPC di Doom, estremamente letale, pericoloso e forte. Farà fuoco a vista contro di voi con i suoi poteri, dunque arrivate armati di tutto punto e con molta salute e scudo.



Doom può trovarsi in due luoghi del Dominio di Doom: o nella magione a nord della città, ai piani superiori, oppure direttamente nel bunker del campo di calcio, sulle scalette metalliche prima del caveau. Eliminatelo, prendete la tessera magnetica, aprite il caveau e infine entrate al suo interno: avrete terminato la sfida.



Il video qui di seguito riportato vi mostrerà come completare la missione senza troppi problemi: seguitelo passo passo. Ovviamente dovrete recarvi in modalità in Singolo, Coppie o Squadre, perché non è possibile aprire il caveau in Rissa a Squadre.