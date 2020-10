The Falconeer su Xbox Series X|S girerà a 120fps al lancio

The Falconeer sarà uno dei primi giochi per Xbox Series X|S a girare a 120fps. Tomas Sala, lo sviluppatore del gioco, ha pubblicato una sorta di infografica nella quale illustra tutte le opzioni grafiche per tutte le piattaforme.

Da questa immagine scopriamo che su Xbox Series X si potrà scegliere se giocare in 4K e 60fps o a 1800p e 120 fotogrammi al secondo in Performance Mode. I tempi di caricamento sono di 13 secondi.

Su Xbox Series S, invece, il gioco girerà nativamente a 1800p e 60 fotogrammi al secondo. Per avere i 120fps bisognerà "accontentarsi" di avere il gioco in 1080p. Anche in questo caso i tempi di caricamento sono di 13 secondi.

Su Xbox One S, invece, il gioco girerà in 1080p e 60fps e i tempi di caricamento sono di 42 secondi. Su PC, ovviamente, il tutto dipenderà dalla vostra configurazione hardware.

Nel caso in cui vogliate sapere cosa sia The Falconeer, ecco un nuovo trailer che mostra il mondo di gioco e il gameplay.

The Falconeer sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2020 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.