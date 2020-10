The Falconeer: un nuovo trailer mostra il mondo di gioco e il gameplay

The Falconeer, uno dei titoli di lancio di Xbox Series X e Series S, in uscita anche su PC e Xbox One, è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer pieno di gameply e dettagli sulle ambientazioni da cui è formato il mondo di gioco. Lo trovate in testa alla notizia.

Se vi interessa saperne di più sul gioco, leggete il nostro recente provato di The Falconeer, in cui abbiamo scritto:

Già di partenza consideravamo The Falconeer come un titolo promettente, ma dopo averlo provato per qualche ora il nostro giudizio si è modificato in meglio. Impossibile non rimanere sconcertati dal sapere che tutto questo è stato realizzato da una sola persona. Alcune furbizie ci sono, naturalmente, ma le avevamo messe in conto e verificheremo con la versione finale quanto siano compromettenti. Intanto non vediamo l'ora di tornare a combattere nei cieli del gioco di Tomas Sala, per cercare di arrivare alla fine dell'avventura.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Falconeer sarà disponibile a partire dal 10 novembre, ossia dal giorno di lancio di Xbox Series X e Series S.