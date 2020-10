Chromecast con Google TV: dettagli e prezzo del nuovo dispositivo

La nota chiavetta di Google da collegare al televisore di casa si rinnova: il nuovo Chromecast è ora ufficiale e promette di cambiare, potenziandola, l'esperienza multimediale nel proprio salotto di casa. Scopriamo insieme tutte le novità.



Chromecast passa dall'essere un ricevitore evoluto ad un dispositivo basato su un vero e proprio sistema operativo: Android TV con Google TV, che è poi il nuovo nome della piattaforma per TV e dispositivi di streaming. Permetterà così riprodurre in streaming di contenuti in 4K HDR. Non solo: il sistema operativo integrato permetterà di accedere direttamente alle app di streaming più note e utilizzate dagli utenti, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ e via dicendo.

Dal punto di vista di struttura e accessori, Chromecast resta una piccola periferica esterna, molto compatta, dalla quale fuoriesce il cavo HDMI da collegare alla TV. Nel pacchetto sarà presente anche il telecomando, così da impartire comandi vocali tramite Google Assistant. Il prezzo di Chromecast con Google TV è di 69,99 euro: sarà disponibile nei colori bianco ghiaccio, pesca e azzurro cielo. Il dispositivo arriverà anche in Italia, entro la fine del 2020.



Qui di seguito vi riportiamo tutti i dettagli del nuovo Chromecast con Google TV: