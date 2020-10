Call of Duty: Warzone, comunità italiana chiede un regalo per Victor, il padre eroe, e suo figlio Valeriano

La comunità italiana di Call of Duty: Warzone si è mobilitata aprendo una petizione su Change.org, per chiedere ad Activision un regalo per Victor e suo figlio Valeriano, conosciutissimi tra gli appassionati del gioco online per motivi fortunatamente più che positivi. La richiesta è semplice: inserire Victor nel gioco.

Leggiamo il testo della petizione:

Alcuni bambini hanno Batman o Iron Man come supereroi, altri hanno il loro papà. Valeriano è uno splendido bambino che soffre di una rara patologia (unica al mondo) e Victor si prende cura di lui da quando aveva 10 mesi.

Victor ha una passione trasmessagli da un altro dei suoi figli: Call of Duty. Il mondo del gaming è ancora malvisto in Italia e ancora oggi viene stereotipato come mero strumento d'intrattenimento per bambini. Per papà Victor invece è un mezzo per raccontare (con poche parole) la sua vita e quella di Valeriano a tutta la comunità italiana di Call of Duty (tra le più famose e frequentate d'Italia).

Quest'ultima ha pensato di rendere omaggio al Superpapà Victor chiedendo alla società sviluppatrice del gioco, ovvero Activision, di inserirlo tramite motion capture come personaggio giocabile all'interno di Call of Duty: Warzone.

Una richiesta forse improbabile ma non impossibile, che andrebbe a lanciare un chiaro messaggio: i videogiochi uniscono (anche a distanza) e non fanno parte di un mondo solamente fatto d'odio.

Tutti vorremmo un eroe come Victor nella vita, ma ci accontentiamo di Verdansk.

Che aggiungere? Oltre ad aver firmato ci uniamo alla comunità di Call of Duty: Warzone nel richiedere ad Activision di compiere questo bel gesto. In fondo Victor sarebbe un operatore perfetto... sempre meglio di Rovazzi. Cioè, in battaglia da chi preferireste essere coperti? Si scherza, ma non troppo.

La petizione per Victor e Valeriano su Change.org