NieR Replicant ver. 1.22474487139, videoconfronto con l'originale per PS3 e Xbox 360

Adesso che il remake è finalmente uscito, possiamo confrontare NieR Replicant ver. 1.22474487139, con il gioco originale uscito nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360. Lo facciamo grazie al video pubblicato da GameSpot, che ha confrontato i giochi in versione PlayStation.

L'originale Nier, anche a causa di un gameplay non proprio perfetto, al lancio non ha trovato una critica favorevole. In molti hanno inizialmente bocciato il gioco, per poi cambiare idea col tempo. Anche sotto la pressione di una community sempre molto attiva e appassionata. Comunque in tanti adesso fanno finta di aver sempre apprezzato il gioco e in tanti potranno effettivamente farlo con quest0 Nier Replicant Ver.1.2247.

Come possiamo leggere nella nostra recensione del remake cult di Yoko Taro Nier Replicant ver.1.22474487139, l'operazione svolta da Square Enix si posiziona a metà strada tra un remake e una remaster. Il gioco ha mantenuto, infatti, immutata la sua struttura, ma ha subito anche qualche piccolo miglioramento che gli consentirà di essere più commestibile anche per i palati meno raffinati.

Il remake, oltre alla grafica, migliora il sistema di combattimento per renderlo più simile a quello di Nier Automata, grazie all'introduzione di combo, a un nuovo sistema di magie e al sistema di aggancio dei nemici.

Dal punto di vista della narrazione, se l'intreccio è rimasto immutato, non lo sono le diverse scene di intermezzo, che sono state riscritte una a una.