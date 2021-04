New Pokémon Snap: un video gameplay mostra la prima area di Lentil

Un nuovo video di gameplay pubblicato da Nintendo mostra la prima area di gioco di New Pokémon Snap. In questo modo la grande N comincia a far vedere quello che bisognerà fare una volta arrivati nella regione di Lentil.

Nel caso vogliate approfondire la storia del gioco, vi consigliamo lo speciale New Pokémon Snap: storia di uno spin-off.

Tornando al video, grazie ad esso si possono vedere le prime fasi di gioco, come le prime fotografie o i primi pokémon che si possono incontrare. Per esempio, già nei primi minuti è possibile incontrare un Grookey, un Bidoof e il Professor Mirror... anche se quest'ultimo non è un mostro tascabile, ma sarà la guida dell'isola.

Il filmato serve anche per apprezzare tutti i miglioramenti tecnici di questa riedizione per Nintendo Switch del gioco. Manca ancora poco prima della pubblicazione ufficiale: New Pokémon Snap sarà disponibile a partire dal 30 aprile 2021.