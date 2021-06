Replaced: l'anteprima di una delle sorprese dell'E3 2021

Dalle prime battute in molti hanno scambiato Replaced con il nuovo The Last Night , altro gioco indie presentato addirittura all'E3 2017 e poi misteriosamente sparito dai riflettori (ma in realtà pare sia sempre in sviluppo). Dopo pochi secondi capiamo che si tratta, al contrario, di un gioco totalmente nuovo. Lo stile visivo è 2D con background ed elementi completamente 3D e mappati a "quadretti 8 bit". La scena è molto profonda e il parallasse si muove in modo fluido e convincente grazie alla tridimensionalità di tutti gli elementi di sfondo. Replaced ci mostra un campo visivo invidiabile per un titolo di questo genere.

Ci sono poi tanti elementi su schermo come piccole foglie che svolazzano ovunque, detriti causati da un incendio, alberi che si flettono con il vento e si muovono in tutte le direzioni. Il terzo elemento è quello degli effetti: luce, nebbia, riflessi e tanti altri particolari fanno pensare a un gioco estremamente rifinito. Successivamente, l'azione passa dalla boscaglia alla città, che più che rappresentare un freddo luogo dove hanno luogo gli eventi pare un comprimario vero e proprio della trama. Esattamente come lo fu New Tokyo per la prima pellicola di Ghost in the Shell. Si capisce subito il background fortemente cyberpunk e decadente, fatto di vicoli malfamati e poveri che contrastano con l'idea di un futuro tecnologico migliore per tutti, evidentemente mai realizzato.

Uno stiloso action-side scrolling

L'azione di gioco si sposta all'interno della città, mostrandoci pochi secondi di combattimenti corpo a corpo. A prima vista parrebbe che il combat system riprenda per certi versi quanto di buono si sia visto in titoli come, per esempio, i Batman di Rocksteady, proponendo una sorta di "free-flow combat" dalle animazioni paurosamente belle e ben legate tra loro. Il combattimento è fatto di colpi ravvicinati e un utilizzo di armi da fuoco in rapida sequenza, con la possibilità di finire l'avversario con una mossa più brutale e violenta. L'azione di gioco sembra veramente coinvolgente, veloce e fluida. Replaced non è però soltanto un action frenetico, ma risulta molto più vicino al genere avventura, intervallando anche scene platform e di esplorazione.

Nel video notiamo come il protagonista riesca a scalare muri, si aggrappi a elementi del background per arrampicarsi e sia in grado di saltare da una parte all'altra in perfetto stile Tomb Raider, tanto per citare uno degli esponenti action-adventure più famosi. E' evidente come in Replaced i livelli si sviluppino seguendo tutte le direzioni, dando molta importanza a quelle verticali vista la natura stessa della città in cui è ambientato il gioco. Come tutte le megalopoli futuristiche è infatti ricca di grattacieli, strutture e palazzi molto alti che fanno da cornice perfetta per un titolo cyberpunk. Durante i quasi due minuti di presentazione, insomma, abbiamo visto tante cose belle. Un po' meno la data di uscita: un generico 2022 che farà stare ancora un bel po' sulle spine.