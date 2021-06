Halo: The Master Chief Collection, la Stagione 7 in video con le sue novità

Halo: The Master Chief Collection si aggiorna ed espande ancora con l'arrivo della Season 7, Elite, che porta con sé numerose novità visibili anche in questo trailer di presentazione pubblicato nelle ore scorse da 343 Industries.

Sono previsti diversi contenuti in grado di personalizzare l'aspetto di combattenti e veicoli, con customizzazioni di armature in stile Elite da Halo Online e nuove skin per i veicoli in Halo: Combat Evolved, oltre a varie altre opzioni di personalizzazione per Halo 3.

Alcuni nuovi elementi estetici sono previsti anche per l'Energy Sword, che ora può essere modificata in sette colori diversi, oltre al ritorno dell'Halo 4 Champions Bundle all'interno della Collection, che consente di sbloccare diversi nuovi set di armature.

Tra le aggiunge principali ci sono nuove mappe per il matchmaking multiplayer: si tratta di due nuove mappe che arrivano da Halo Online e sono ora disponibili sul social matchmaking del gioco. La prima è Waterfall e la seconda è Edge, entrambe introdotte nella rotazione standard.

Nuove opzioni per l'organizzazione delle partite sono state inserite in Firefight, oltre al Custom Game Browser, un sistema di ricerca avanzato delle partite, che entrerà ora nella Fase Uno per Halo: Reach. Presenti anche diverse skin per le armi nuove e di ritorno.

Tra i contenuti a tempo, si segnala l'arrivo di varie altre personalizzazioni e della Spartan MK. VII: Keystone, ispirata da Halo Infinite. Per il resto, sono presenti due sfide stagionali, ovvero Elite Swordplay e Nightcrawler, oltre all'introduzione dei nuovi strumenti di modding per il gioco.