Star Wars Visions: trailer per lo show anime di Disney+

Star Wars Visions è una nuova serie di cortometraggi anime dedicata al mondo ideato da George Lucas. Lo show di Disney+ è stato presentato lo scorso mese, ma ora abbiamo modo di vedere un vero trailer. Eccolo qui sopra.

Il trailer di Star Wars Visions è accompagnato da una descrizione ufficiale di Disney: "Come prima avventura ufficiale nel mondo degli anime, ogni corto di "Star Wars: Visions" ha una sensibilità giapponese unica, che per molti versi si allinea con il tono e lo spirito della narrazione di Star Wars. Fin dall'inizio, le storie raccontate nella galassia di Star Wars hanno annoverato la mitologia giapponese e i film di Akira Kurosawa tra le loro molte influenze, e queste nuove visioni esploreranno ulteriormente quel patrimonio culturale attraverso lo stile di animazione unico e la prospettiva di ogni studio anime".

"Lucasfilm sta collaborando con sette dei più talentuosi studi di anime in Giappone per portare la loro firma stilistica e la loro visione unica della galassia di Star Wars in questa nuova serie", dice James Waugh, produttore esecutivo e vicepresidente Lucasfilm, Franchise Content & Strategy. "Le loro storie mostrano l'intero spettro della narrazione audace che si trova nell'animazione giapponese; ognuna raccontata con una freschezza e una voce unica che espande la nostra comprensione di ciò che può essere una storia di Star Wars, e celebra una galassia che è stata fonte di ispirazione per così tanti narratori visionari".

Tra gli studio che hanno creato i 9 cortometraggi sono inclusi (dopo il trattino, la puntata alla quale hanno lavorato):



Kamikaze Douga - "The Duel"

Geno Studio (Twin Engine) - "Lop and Ochō"

Studio Colorido (Twin Engine) - "Tatooine Rhapsody"

TRIGGER - "The Twins" e "The Elder"

Kinema Citrus - "The Village Bride"

Science Saru - "Akakiri" e "T0-B1"

Production I.G. - "The Ninth Jedi"

Vi ricordiamo che Star Wars Visions sarà disponibile a partire dal 22 settembre su Disney+.