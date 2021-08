SureFire presenta i nuovi mouse da gaming Claw: caratteristiche e specifiche

Sono tre i nuovi mouse annunciati da SureFire, marchio specializzato in periferiche per gli appassionati di giochi su PC, già disponibili per l'acquisto sull'intero territorio europeo. I tre mouse sono stati denominati Hawk Claw, Condor Claw ed Eagle Claw e hanno diverse caratteristiche in comune come l'illuminazione RGB completa, diversi pulsanti programmabili, DPI regolabili ed un software dedicato per la configurazione di tutti questi parametri su PC. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le loro specifiche tecniche e le caratteristiche dei vari modelli.

SureFire Hawk Claw Mouse da gaming SureFire Hawk Claw Il più economico e compatto della nuova linea mouse SureFire è il modello Hawk Claw. Realizzato per i destrimani, possiede una forma ergonomica con un'illuminazione RGB multicolore. Tramite il software su PC è possibile regolare il funzionamento del mouse tra le varie impostazioni disponibili. Ad esempio i DPI sono regolabili fino a 6400, per adattarsi a rapidi spostamenti, oppure a precise correzioni del mouse. Anche la frequenza di polling è regolabile fino a 1000 Hz, per essere impostata sulla frequenza che meglio si adatta al gioco e al computer in modo da garantire prestazioni perfette. Il prezzo di listino fissato dal produttore è di 26,90€; disponibile anche su Amazon. Scheda tecnica Dimensioni: 124 x 68,5 x 50 millimetri

124 x 68,5 x 50 millimetri Fattore di forma: presa palmare per destrimani

presa palmare per destrimani Peso: 140 grammi

140 grammi Accelerazione: 22 G

22 G Cavo: intrecciato 1,5 metri USB-A

intrecciato 1,5 metri USB-A Sensore: ottico

ottico Velocità massima sensore: 6000 FPS

6000 FPS Velocità di tracciamento: 60 ips

60 ips Risoluzione: 800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI

800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI Frequenza di polling: fino a 1000 Hz (125 / 250 / 500 / 1000 Hz)

fino a 1000 Hz (125 / 250 / 500 / 1000 Hz) Pulsanti programmabili: 7

7 Illuminazione: RGB gamma completa

RGB gamma completa Compatibilità: Windows, Mac

Windows, Mac Prezzo: 26,90€ su Amazon

SureFire Condor Claw Mouse da gaming SureFire Condor Claw Il nuovo Condor Claw è leggermente più grande rispetto all'Hawk. Mantiene però la presa per destrimani e l'illuminazione RGB caratteristica dell'intera linea. Con un pulsate personalizzabile in più, il modello Condor offre una maggiore libertà all'utente, che può definire l'uso dei pulsanti tramite l'apposito software su PC. I DPI possono essere regolati da 800 a 6400, così come la frequenza di polling che raggiunge i 1000 Hz. Come altri mouse della linea SureFire, il Condor Claw ha un cavo intrecciato da 1,5 metri con connettore USB-A. Il prezzo definito da SureFire per questo prodotto è di 28,90€; disponibile anche su Amazon. Scheda tecnica Dimensioni: 125 x 72 x 41 millimetri

125 x 72 x 41 millimetri Fattore di forma: presa palmare per destrimani

presa palmare per destrimani Peso: 140 grammi

140 grammi Accelerazione: 22 G

22 G Cavo: intrecciato 1,5 metri USB-A

intrecciato 1,5 metri USB-A Sensore: ottico

ottico Velocità massima sensore: 6000 FPS

6000 FPS Velocità di tracciamento: 66 ips

66 ips Risoluzione: 800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI

800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI Frequenza di polling: fino a 1000 Hz (125 / 250 / 500 / 1000 Hz)

fino a 1000 Hz (125 / 250 / 500 / 1000 Hz) Pulsanti programmabili: 8

8 Illuminazione: RGB gamma completa

RGB gamma completa Compatibilità: Windows, Mac

Windows, Mac Prezzo: 28,90€ su Amazon