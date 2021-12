Halo Infinite: tutti vogliono l'elmetto con le orecchie da gatto

Tra le caratterizzazioni cosmetiche a pagamento di Halo Infinite ce n'è una che sta impazzando nella community, a quanto pare: si tratta della personalizzazione in stile gatto per l'armatura Spartan, opportunamente chiamato "Meowlnir Helmet", diventato una sorta di trend anche su Twitter.

L'elmetto si trova all'interno del bundle Cat Lovers, che per 10 euro consente di personalizzare l'armatura del proprio Spartan con vari elementi tra charm, colore della corazza e varie altre caratteristiche, ma quella che risalta maggiormente è sicuramente l'elmetto con le orecchie da gatto.



Con tutte le caratteristiche al completo, il possente combattente UNSC diventa alquanto ridicolo, ma questo sembra piacere molto a buona parte della community. Molti stanno commentando come questo elmetto sia ora particolarmente diffuso tra i giocatori, con ampie possibilità di incontrarlo nei match online di recente.

Non è la prima volta che in Halo vediamo delle personalizzazioni un po' sopra le righe, anche se 343 Industries hanno deciso di mantenere un certo contegno sotto questo aspetto in Halo Infinite, come dimostra anche la decisione di eliminare i balletti come emote sbloccabili. Tuttavia, questo non ha fermato l'arrivo dell'elmetto Meowlnir, che sta velocemente scalando le classifiche di preferenza.



Il successo del pacchetto in questione potrebbe peraltro spingere 343 Industries a incrementare questo approccio di vendita dei contenuti per la personalizzazione, che punta a bundle anche piuttosto costosi piuttosto che agli elementi singoli, ed è una cosa che preoccupa un po' gli utenti storici.

In ogni caso, sembra che la passione per l'elmetto con le orecchie da gatto vada oltre questi timori, a giudicare dai risultati. Nel frattempo, in Halo Infinite è partito l'evento Winter Contingency con ricompense gratis per tutti.