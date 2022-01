Nintendo Switch, Christina Aguilera e la sua famiglia nel nuovo spot americano

Nintendo Switch ha una nuova testimonial per il mercato americano: si tratta della cantante Christina Aguilera, che compare insieme alla sua famiglia nel nuovo spot dedicato alla console ibrida giapponese.

Capace di vincere su tutti in Giappone nel 2021, Nintendo Switch va fortissimo anche in occidente e la collaborazione con la Aguilera punta a conquistare nuovi utenti anche nel corso dell'anno appena cominciato.

Nel video vediamo Christina giocare insieme a sua figlia a Leggende Pokémon: Arceus e sfidare poi suo figlio ad Among Us, per poi dar vita a una gara di Mario Kart 8 Deluxe quando vanno a farle visita degli amici.

Classe 1980, la Aguilera ha venduto nel corso della propria carriera qualcosa come 75 milioni di dischi e viene generalmente considerata un'icona della musica pop americana: associare la sua immagine a quella di Switch darà sicuramente delle soddisfazioni a Nintendo.

