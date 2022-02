Sifu: DLC gratis in arrivo nei prossimi mesi, conferma SloClap

Sifu è disponibile da oggi, con gli utenti PS5, PS4 e PC che si stanno mettendo alla prova con l'alto livello di sfida di questo action a base di arti marziali, ma SloClap ha già le idee chiare per il supporto post lancio del gioco, che prevede uno o più DLC gratis per tutti gli utenti.

In una recente intervista con GamingBolt, al marketing manager Félix Garczynski è stato chiesto se ci saranno contenuti multiplayer dopo il lancio. In risposta Garczynski ha spiegato che il gioco è e rimarrà un'esperienza single player, confermando tuttavia i lavori su dei contenuti aggiuntivi che verranno pubblicati in futuro.

"Sifu rimarrà un gioco single player", afferma il marketing manager di Sloclap. "Siamo uno studio indipendente con mezzi limitati e vogliamo che il team si concentri nel crere un'esperienza single player immersiva e unica. Abbiamo però dei contenuti post-lancio in programma"

Un ulteriore conferma da parte di Garczynski arriva dalle pagine del PlayStation Blog, dove afferma che una parte del team di sviluppo si dedicherà nel creare nuovi contenuti per Sifu, mentre il resto ipotizziamo si concentrerà al prossimo progetto dello studio.

"Una parte della squadra di sviluppo di Sifu è già al lavoro sui contenuti post-lancio. Abbiamo un sacco di idee interessanti su possibili aggiornamenti, di cui vi parleremo presto!", ha detto Garczynski.

Sifu è disponibile da oggi in digitale su PlayStation Store ed Epic Games Store, mentre a marzo arriverà un'edizione fisica per PS5 e PS4. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Sifu.