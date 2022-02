Atomic Heart: nuovo trailer con periodo di uscita in arrivo domani

Gli sviluppatori di Mundfish domani sera pubblicheranno un nuovo trailer e sveleranno il periodo di uscita di Atomic Heart, un interessante FPS in prima persona che per certi versi ricorda un Bioshock in salsa sovietica.

L'appuntamento è fissato alle 20:00 italiane di domani, 9 febbraio 2022, con il trailer che verrà mostrato sul canale YouTube di IGN.com che potrete guardare direttamente dal player qua sopra all'orario prefissato.

Atomic Heart è uno sparatutto in prima persona in sviluppo per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One ambientato negli URSS degli anni '50 in un universo alternativo di stampo retrofuturistico. Nei panni di un agente speciale del KGB, dovremo completare una difficile missione per conto del governo. Il gioco avrà una struttura lineare, ma le scelte del giocatore influenzeranno pesantemente il finale.

Il gioco sin dall'annuncio ha attirato l'interesse di molti giocatori per via del suo peculiare setting e le meccaniche di gameplay che ricordano quelle di Bioshock. L'ultima volta che lo abbiamo visto in azione è stato durante l'E3 2021 con un trailer di 61 secondi. La speranza è che quello di domani sia ben più corposo e ci dia modo di apprendere ulteriori dettagli sull'FPS di Mundfish.