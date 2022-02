Dying Light 2: Stay Human, primi voti positivi ma non entusiasmanti del tutto

Escono oggi le recensioni di Dying Light 2: Stay Human e siamo in grado di effettuare la classica raccolta delle prime valutazioni al gioco, che evidentemente ha ottenuto primi voti positivi ma non riuscendo ad entusiasmare più di tanto la maggior parte della stampa.

Non mancano dunque anche le valutazioni molto positive, che puntano soprattutto sulle evoluzioni effettuate da Techland sulla formula originale e sulla tecnica, oltre che sui contenuti. Tra le critiche emergono questioni sulla storia, sulla gestione degli elementi in stile platform in prima persona e sulla direzione confusionaria in generale.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dying Light 2: Stay Human, pubblicata proprio in questi minuti.