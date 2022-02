The Book of Boba Fett 1x06, la recensione del nuovo episodio su Disney+

La settimana scorsa abbiamo chiuso la nostra recensione di The Book of Boba Fett 1x05 così: "La prossima settimana difficilmente vedremo il tanto atteso rincontro tra Din e Grogu, che sarebbe più saggio rimandare a The Mandalorian 3[...]". Ci avevamo preso. Quasi. Il nuovo episodio, che poi è il penultimo della stagione, torna proprio sul Mandaloriano, ed è qualcosa di veramente speciale, qualcosa che i fan di Star Wars probabilmente aspettavano di vedere sul piccolo schermo da moltissimo tempo e che non avevano mai creduto potesse succedere. Fortunatamente la tecnologia ha fatto passi da gigante, in questi anni, e Disney ha accumulato tanti soldi, perciò l'orizzonte comincia ad apparire sconfinato per la saga creata da George Lucas e quello che, nel web, cominciano a chiamare "Mandoverse".

Star Wars: Episodio 6 e mezzo

The Book of Boba Fett, Temuera Morrison nella sua unica scena di questo episodio

Abbiamo finalmente capito perché il cast di The Book of Boba Fett era convinto di star girando The Mandalorian 3. Partiamo dal presupposto che c'è pochissimo Boba Fett anche questa settimana: Temuera Morrison ha letteralmente una scena ma zero dialoghi, e questo continua a tormentarci circa la natura della serie. Negli ultimi due episodi, il protagonista che le dà il nome praticamente non si è visto. Lasciando stare l'innesto di The Mandalorian, e considerando quanto la serie abbia affondato le radici nella lore del pianeta desertico e le sue culture, forse sarebbe stato meglio chiamarla The Book of Tatooine. In ogni caso, la storia riporta i riflettori sulla guerra tra i sindacati e i cartelli criminali solo verso metà episodio, concentrando tutti i minuti precedenti su qualcosa di veramente inaspettato.

The Book of Boba Fett, Luke Skywalker addestra Grogu

Pur avendo avuto quell'assaggio di The Mandalorian la scorsa settimana, non avremmo mai immaginato che The Book of Boba Fett ci avrebbe mostrato l'addestramento di Grogu. È difficile spiegare quanto sia stato emozionante questo episodio, diretto alla perfezione nientepopodimeno che da Dave Filoni, la mente geniale dietro tanti sviluppi nella narrativa multimediale di Star Wars. Il creatore di The Clone Wars e The Bad Batch, tra le altre cose, ha concretizzato in questo episodio le fantasie che tanti fan si sono fatti per anni: qualcuno lo potrebbe chiamare fanservice, ma è talmente curato, talmente... sentito, ecco, che quelle scene in cui vediamo Luke Skywalker in persona addestrare Grogu, ricordare Yoda e chiacchierare con Ahsoka Tano sono veramente un colpo al cuore.

The Book of Boba Fett 1x06 risponde ad alcune domande d'importanza colossale se si ama Star Wars. C'è un vero baratro tra la fine de Il ritorno dello Jedi e l'inizio de Il risveglio della Forza in cui sappiamo che Luke ha istituito un'Accademia Jedi e poi l'ha vista crollare sotto i colpi di Kylo Ren quando era già in età avanzata, all'incirca venticinque anni dopo la distruzione della seconda Morte Nera sopra Endor. La serie TV su Disney+ ci suggerisce come abbia messo in piedi il suo piano - con l'aiuto di Ahsoka Tano! - e chi sia stato il suo primissimo Padawan, e cioè lo stesso Grogu. Nel montaggio in cui Luke corre nella foresta portando Grogu sulle spalle si chiude un cerchio per chi ha visto e rivisto il suo addestramento ne L'Impero colpisce ancora.

Senza contare che quell'intera sequenza è pura poesia per come incalza il fan, dandogli il colpo di grazia sulle note di John Williams: tenete presente che le musiche del Maestro sono usate pochissimo nelle serie TV e solo richiamate alla lontana, ma questa volta Filoni ha proprio impiegato Binary Sunset.

The Book of Boba Fett, Ahsoka Tano e Luke Skywalker in una scena della serie

Filoni e Jon Favreau - che hanno scritto insieme l'episodio - si sono semplicemente divertiti a riempirlo di citazioni e riferimenti importantissimi, rispondendo a certe domande e sollevandone altre. Eravamo a tanto così dallo scoprire da quale pianeta proviene Grogu - vi ricordiamo che il pianeta natale e la specie di Yoda sono da sempre anonimi e avvolti nel mistero - ma la sonda mentale di Luke ci ha solo rivelato che il piccolo alieno ha già vissuto tra i Jedi, che abbiamo visto morire per mano degli assaltatori imperiali nel corso della Grande Purga. La conversazione con Ahsoka Tano, inoltre, sembrerebbe riallineare la filosofia di Luke nei confronti dell'attaccamento emotivo, con una menzione d'onore a suo padre (Anakin) che era stato anche il mentore di Ahsoka.

È chiaro che quella scena, in cui vediamo il personaggio interpretato da Rosario Dawson congedarsi da Luke, è essenzialmente un backdoor pilot alla sua già annunciata serie TV personale.