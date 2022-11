World of Warcraft: Dragonflight, trailer cinematografico per la nuova espansione

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer cinematografico per World of Warcraft: Dragonflight, la nuova espansione maggiore per il celebre MMORPG, preceduta dalla patch pre-espansione che ha modificato diversi aspetti del gioco.

Il video si incentra su quello che pare essere l'elemento caratterizzante dell'espansione, ovvero la presenza dei draghi e il volo sul dorso di queste creature. Dragonflight ci porta infatti sulle Isole dei Draghi, dopo due anni passati nelle Terrestre dell'espansione precedente.

Anche in base a quanto possiamo vedere nel trailer, si tratta di un netto cambio di ambientazione e atmosfere per la nona espansione di World of Warcraft, che ben si presenta con questo video in computer grafica, in grado di mostrare ancora una volta la qualità di queste produzioni da parte di Blizzard.

Come abbiamo visto, la data d'uscita ufficiale di World of Warcraft: Dragonflight è fissata per il 29 novembre 2022. "Dragonflight è stato realizzato tenendo a mente la nostra incredibile community, e col desiderio di tornare a quello che più amiamo: lo splendore di Azeroth e dei suoi personaggi, con i nostri giocatori nel ruolo di eroi," ha detto in proposito la vice presidente e produttrice esecutiva di World of Warcraft, Holly Longdale. "Vogliamo invitare tutti in questa nuova avventura, dove ci immergeremo nelle terre dei draghi, diventeremo parte del loro antico retaggio e vedremo rivelarsi tutti i segreti di questa terra."

I giocatori, all'interno dell'espansione, potranno entrare in contatto con i Dracthyr, che sono riemersi dal loro lungo sonno per unirsi alla battaglia, personaggi in grado di passare dalla sembianza umanoide a quella draconica.