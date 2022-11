Crimson Desert e DokeV sono stati rinviati da Pearl Abyss

Pearl Abyss ha svelato che DokeV e Crimson Desert sono stati rinviati. Nello specifico l'action open world con meccaniche da monster collector arriverà nel 2024, mentre l'action GDR con ambientazione fantasy medievale ora è previsto non prima della seconda metà del 2023.

La conferma arriva dall'ultimo report della compagnia per la chiusura del terzo trimestre fiscale. Stando alle dichiarazioni del CEO Heo Jin-Young, lo sviluppo di Crimson Desert dovrebbe terminare nella seconda metà del 2023. A seconda delle tempistiche tuttavia il lancio vero e proprio potrebbe avvenire più tardi, in base alla condizioni del mercato.

"La compagnia si aspetta di completare lo sviluppo di Crimson Desert durante la seconda metà del 2023 e decideremo una data di uscita sulla base delle condizioni del mercato e le discussioni con i nostri partner", ha detto Jin-Young. Originariamente Crimson Desert era previsto per il 2021, ma la compagnia alla fine era stata costretta a rinviarlo al 2022. A quanto pare il progetto si sta rivelando più grande o problematico del previsto, dato che potrebbe uscire con ben due anni di ritardo rispetto ai piani originali.

Per quanto riguarda DokeV, stando al portale MassivelyOp voci di corridoio affermano che molteplici sviluppatori hanno lasciato lo studio. Pearl Abyss ha confermato lo snellimento del team, spiegando che ciò è avvenuto in seguito al completamento della programmazione interna dell'azienda.

Inoltre la compagnia ha lasciato intendere che la sua priorità è Crimson Desert, su cui ha allocato un maggior numero di risorse e personale quest'anno, il che spiegherebbe il perché del rinvio di DokeV al 2024.

"DokeV assieme a Crimson Desert sono sviluppati seguendo la nostra roadmap interna. Tuttavia da inizio anno il nostro team di sviluppo principale si sta dedicando a Crimson Desert, faremo del nostro meglio in modo che per DokeV saremo in grado di condividere ulteriori informazioni sul gioco".