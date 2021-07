Crimson Desert rinviato, l'uscita non avverrà nel 2021: Pearl Abyss spiega perché

Crimson Desert è stato rinviato: l'uscita del gioco non avverrà entro la fine del 2021, come annunciato in precedenza, e Pearl Abyss ha pubblicato un post per spiegare i motivi di tale decisione.

Dopo il rinvio di Kena: Bridge of Spirits, eccoci dunque a riportare un'altra notizia dello stesso tipo, l'ennesima nell'arco degli ultimi mesi: la pandemia ha chiaramente messo in difficoltà tutti.

"Fin dal reveal trailer di Crimson Desert, lo scorso anno, la risposta che abbiamo ricevuto dalla community è stata un'enorme fonte di incoraggiamento per il team", ha scritto Pearl Abyss su Twitter.

"In questo momento stiamo lavorando duramente allo sviluppo del gioco, che si è evoluto rapidamente con nuove avventure ed entusiasmanti esperienze. Tuttavia abbiamo capito di aver bisogno di più tempo per aggiungere nuove idee e ottenere un prodotto ancora più ricco."

"Al fine di assicurare la migliore esperienza possibile e al contempo salvaguardare la salute dei componenti del team, abbiamo deciso di rinviare l'uscita di Crimson Desert. Vi forniremo un nuovo periodo di lancio in futuro."