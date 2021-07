My Child Lebensborn, la recensione di una delle esperienze di maggiore impatto degli ultimi tempi

L'aspetto da piccolo gioco mobile potrebbe trarre in inganno, ma la recensione di My Child Lebensborn racconta di una delle esperienze di maggior impatto che si siano viste in questi tempi nel panorama videoludico, con un gioco che riesce nel difficilissimo compito di trattare elementi drammatici della storia in maniera inedita, sfruttando pienamente il potenziale del medium in questione e colpendo duro.

Il particolare titolo potrebbe aver già spinto qualcuno a documentarsi su quale sia il tema di questo strano esperimento da parte di Sarepta Studio, considerando che si tratta di una pagina drammatica della storia europea forse meno trattata rispetto a molte altre: si parla anche qui di nazismo e Seconda Guerra Mondiale, ma per mettere in scena qualcosa di molto più celato e decisamente meno spettacolare, ma non meno sconvolgente, delle battaglie sul fronte. Il programma Lebensborn doveva essere un pilastro nella costruzione della nazione razzista del Terzo Reich, una vera e propria applicazione pratica di eugenetica per dare una spinta demografica alla razza ariana, con il sostegno alla nascita di bambini che rientrassero nelle caratteristiche previste dalle SS.

My Child Lebensborn mette in scena la situazione di vittime della guerra poco conosciute

Approfondire l'argomento richiederebbe troppo tempo, ma consigliamo di raccogliere qualche informazione per avere chiaro il background in cui si inserisce la storia di My Child Lebensborn, in modo da stamparvi in mente che quanto messo in scena dal gioco è estremamente realistico e dunque ancora più inquietante. In questa particolare avventura narrativa con elementi gestionali dobbiamo accudire e far crescere un bambino nato proprio dal programma Lebensborn, uno dei tanti che nel dopoguerra si sono ritrovati sbalzati presso famiglie adottive, trasportati di colpo dai centri di maternità tedeschi ai propri paesi d'origine una volta crollato il sistema nazista.

La Norvegia, ambientazione del gioco, è stato uno dei luoghi più colpiti dal fenomeno, visto che le donne scandinave erano considerate le madri più naturalmente adatte a portare avanti il programma di ampliamento della razza ariana e dunque i soggetti privilegiati per queste unioni con i soldati tedeschi. È facile capire come, in un paese che aveva subito l'occupazione nazista, tali bambini venissero visti come un simbolo dell'oppressione e trattati di conseguenza dalla società post-bellica, dunque quella che si presenta sullo schermo è una storia triste, fatta di difficoltà e incomprensioni, rapporti tesi e ingiustizie, ma anche momenti di tenerezza e gioia come quelli che realisticamente possono emergere in un'infanzia difficile, ma in una società che si trova al termine di un lungo incubo.