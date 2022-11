Naruto: il cosplay di Tsunade firmato Korielcreations è un portento

Naruto è uno dei manga/anime di maggior successo degli ultimi decenni e ha ancora una grande influenza nel settore. L'opera di Masashi Kishimoto può vantare un vasto assortimento di personaggi, alcuni dei quali tra i più gettonati tra i cosplayer. Lo dimostra anche Korielcreations con il suo cosplay di Tsunade che vi proponiamo oggi sulle nostre pagine.

A meno che non abbiate mai visto l'anime o letto il manga di Naruto, Tsunade non ha davvero bisogno di presentazioni. Nipote del primo Hokage, fin da giovane si dimostra una ninja eccezionale, caratterizzata da una forza fisica fuori dal comune che sfrutta nei combattimenti corpo a corpo e un talento naturale nelle tecniche curative, che coltiverà fino a diventare il miglior medico ninja al mondo. Nel corso del manga di Naruto diventa il quinto Hokage, guidando il Villaggio della Foglia durante numerose crisi, come l'attacco terroristico di Pain e la quarta Guerra Mondiale dei Ninja.

Korielcreations è già stata protagonista delle nostre pagine in passato grazie a un cosplay di Xena la Principessa Guerriera praticamente perfetto e ora torna vestendo i panni del quinto Hokage del Villaggio della Foglia. Il cosplay, come potrete vedere negli scatti qui sotto, è sicuramente ben fatto, partendo da parrucca e costume fino ad arrivare a trucco e accessori. Peccato per la scenografia un po' anonima, laddove un setting più elaborato e d'ispirazione giapponese avrebbe dato quel tocco di carattere in più al tutto che non guasta mai.

