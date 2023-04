Microsoft lavora un'interfaccia di Windows 11 per Steam Deck e handheld simili?

Pare che Microsoft stia lavorando un'interfaccia di Windows 11 pensata per Steam Deck e altri handheld, dotata dunque di meccanismi di controllo compatibili con questi dispositivi, che sostituiscano i normali comandi del sistema operativo.

Come saprete, è possibile installare Windows 11 su Steam Deck, ma l'interfaccia non è ovviamente disegnata per un controllo agevole tramite i dispositivi di input dell'handheld prodotto da Valve, e ciò si traduce in un'esperienza d'uso tutt'altro che brillante.

Un video trafugato rivela però l'esistenza di un'alternativa, il prototipo di una UI di Windows 11 per handheld che funziona bene con touch screen e controller, e che è stato realizzato in occasione di un progetto hackathon interno a Microsoft partito lo scorso settembre.

Nei filmati vediamo una spiegazione degli attuali limiti di Windows 11 su dispositivi come Steam Deck, dunque l'impiego di un sistema che include anche un launcher in grado di pilotare i vari eseguibili di Steam, Epic Games Store, PC Game Pass, EA Play e altri ancora.

Per il momento non c'è nulla di ufficiale, ma l'entusiasmo che questi materiali stanno suscitando sui social potrebbe spingere Microsoft a uscire allo scoperto e parlare apertamente di questi progetti, nella speranza che una sintesi possa vedere la luce a breve.