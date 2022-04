Steam Deck, installare Windows 11 è ora possibile grazie a un aggiornamento beta

Steam Deck consente di installare anche il sistema operativo Windows 11 grazie a un aggiornamento in versione beta rilasciato dagli sviluppatori Valve alcune ore fa.

L'update introduce semplicemente il supporto alla piattaforma fTPM, acronimo di firmware Trusted Platform Module, indicato come requisito fondamentale per l'installazione di Windows 11.

Ovviamente, come per Windows 10, la compatibilità non rende di punto in bianco Steam Deck capace di eseguire tutte le applicazioni del nuovo sistema operativo: c'è ancora un bel po' di lavoro da fare prima che l'handheld possa essere utilizzato con profitto in questo modo.

Considerando tuttavia che sono passate solo poche settimane dal lancio ufficiale, bisogna ammettere che i lavori per massimizzare la compatibilità e introdurre nuove funzioni in Steam Deck procedono con una certa rapidità.

Immaginiamo dunque che nel giro di qualche mese la console Valve potrà diventare ancora più interessante di quanto già non lo sia, supportando appieno i driver di Windows e quindi anche il gaming via Xbox Game Pass.