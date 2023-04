Final Fantasy 16: quattro immagini ci mostrano il rifugio di Cid e le sue peculiarità di gioco

L'account ufficiale Twitter di Final Fantasy 16 ha condiviso alcune immagini provenienti dall'ultima presentazione di gameplay, avvenuta durante lo State of Play di Sony Interactive Entertainment. Queste immagini sono dedicate in modo specifico al rifugio di Cid, uno degli alleati del protagonista del gioco di ruolo d'azione.

Come potete vedere poco sotto e come potete leggere, il rifugio di Cid sarà il luogo dedicato all'acquisto di armi e armature per il nostro personaggio, che potenzieranno le sue statistiche. Inoltre, sarà lo spazio giusto per creare e potenziare vari equipaggiamenti e oggetti all'interno di Final Fantasy 16.

La prima immagine ci mostra il rifugio, ma la parte più interessante sarà il gran numero di personaggio presenti all'interno. Grazie al vecchio Harpocrates, ad esempio, avremo modo di scoprire più informazioni sul passato del mondo di gioco di Final Fantasy 16: Valisthea.

La terza immagine è invece dedicata a Vivian, altro personaggio del rifugio di Cid in Final Fantasy 16. La donna è la persona giusta alla quale chiede qual è lo stato del reame, così da poter scoprire di più su quanto sta accadendo nel mondo.

Ovviamente non si passa tutto il tempo a chiacchierare. Se volete un po' d'azione dovete andare a parlare con il moogle, una creatura storica della saga di Final Fantasy che tornerà anche in Final Fantasy 16. Il personaggio ci permetterà di accettare una serie di cacce contro nemici particolarmente potenti. Anche se ricorrenti, i moogle cambiano spesso d'aspetto, anche se mantengono alcune caratteristiche fondamentali, come l'antenna con sfera sulla testa. L'immagine ci permette quindi di vedere nel dettaglio questa specifica versione della creatura.

Abbiamo anche visto che Final Fantasy 16 è schizzato in cima ai più venduti su Amazon USA ed EU, merito della presentazione?