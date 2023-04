Final Fantasy 16 schizza in cima ai più venduti su Amazon USA ed EU, merito della presentazione?

Mancano ancora un paio di mesi all'uscita di Final Fantasy 16, ma è già uno dei prodotti più venduti su Amazon negli USA e in Europa. Ovviamente parliamo dei preordini, che stanno recentemente spopolando, probabilmente anche per merito della presentazione dello State of Play che ha messo in mostra i vari punti di forza del gioco di Square Enix.

Come potete vedere poco sotto, negli USA è ad esempio primo nella sua edizione speciale (Deluxe). La quarta posizione è invece occupata dalla standard edition di Final Fantasy 16, battuta solo dai preordini di Star Wars Jedi Fallen Survivor (in arrivo a breve) e NBA 2K23, uno degli sportivi di maggior successo negli Stati Uniti.

I prodotti Amazon più venduti nella categoria PS5

Nella classifica del Regno Unito non è primo, ma è risalito di varie posizioni. In Italia, ad esempio, al momento della scrittura la Deluxe Edition è in sesta posizione, ma è seconda se consideriamo solo i videogiochi. Hogwarts Legacy è il gioco più venduto in questo momento. Nella classifica complessa della categoria PS5 troviamo nelle prime due posizioni le Gift Card per il PS Store, il controller DualSense e PS5 standard. Ricordiamo comunque che parliamo di prodotti già disponibili, mentre Final Fantasy 16 è solo un preordine. Per confronto, il preordine in Italia di Star Wars Jedi Survivor è 33esimo. Ovviamente le classifiche Amazon rappresentano solo una parte delle vendite dei giochi, ma ci permettono di farci un'idea del livello di interesse dei giocatori. Dovremo vedere dopo l'uscita quanto sarà effettivamente in grado di vendere, ma le premesse sembrano buone.

In attesa di giugno, vi lasciamo al nostro speciale nel quale vi raccontiamo tutte le novità dallo State of Play di aprile.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.