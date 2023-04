Beat Saber ha raggiunto 255 milioni di dollari di ricavi, oltre il 60% non su Quest

Beat Saber ha raggiunto 255 milioni di dollari di ricavi lo scorso ottobre, secondo i documenti ottenuti dal Wall Street Journal.

Meta aveva annunciato che Beat Saber aveva raggiunto i quattro milioni di copie vendute nel febbraio 2021, un traguardo enorme per un gioco esclusivo per la VR. Successivamente ha annunciato che il gioco aveva raggiunto i 100 milioni di dollari di ricavi solo sulla piattaforma Quest nell'ottobre 2022. Da allora Meta non ha fornito alcun dettaglio specifico sui ricavi del gioco ma, secondo i nuovi documenti visionati dal Wall Street Journal, Beat Saber "ha generato 255 milioni di dollari di vendite nel corso della sua vita" entro ottobre 2022.

Questo significa che 155 milioni di dollari (60,7% circa) sono stati ricavati tramite piattaforme diverse da Quest. Il gioco è disponibile oltre che su piattaforme Quest anche su PC VR e PlayStation VR, inoltre è in arrivo anche su PlayStation VR2. Il gioco è quindi ancora in piena corsa e probabilmente sarà in grado di guadagnare ancora molto denaro.

Beat Saber si sostiene anche la pubblicazione di DLC musicali. Il gioco è stato inoltre in bundle con i visori Quest, rendendo molto popolare e ampliando il possibile pubblico pronto a investire sui contenuti aggiuntivi.