Farming Simulator ha compiuto 15 anni: gli autori ringraziano la community

Farming Simulator ha compiuto 15 anni. Gli autori hanno quindi celebrato l'evento con un messaggio speciale e un video, che potete vedere poco sotto.

"Lungo il percorso sono stati raggiunti molti traguardi, come mostra l'Anniversary Trailer: dal multiplayer cooperativo con Farming Simulator 2011 e l'introduzione delle versioni portatili della serie con Farming Simulator 2012, seguite dalle versioni per console nel 2013, passando per la creazione di una lega ufficiale di eSports con Farming Simulator 19, fino al multiplayer multipiattaforma con Farming Simulator 22".

Il team afferma di aver sempre "mantenuto uno stretto contatto con l'industria agricola e le aziende correlate", e attualmente vanta più di 150 marchi ufficiali grazie a una pletora di contenuti gratuiti e premium "per introdurre marchi agricoli ancora più rinomati, macchinari nuovi di zecca ed elementi di gioco aggiuntivi".

Giants insiste anche sul fatto che il franchise non solo permette il modding, ma lo "supporta fortemente", rivelando che il dipartimento interno di garanzia della qualità non solo cura le mod, ma "testa attivamente le mod inviate, mentre vengono forniti strumenti e tutorial ufficiali per le mod".

"Dobbiamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i fan che si sono uniti a noi nel corso degli anni", ha dichiarato Christian Ammann, CEO di Giants Software. "Soprattutto a coloro che sono stati con noi fin dall'inizio e a tutti i fan talentuosi e impegnati che hanno creato una quantità quasi infinita di contenuti generati dagli utenti. Siate certi che continueremo a rendere Farming Simulator ancora più grande in futuro, insieme a voi e ai nostri partner".

Sapevate che gli agricoltori usano il gioco per provare i trattori e scegliere quali comprare?