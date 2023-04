GTA Online: Rockstar conferma la variazione di prezzi di varie auto, una costa 4 milioni extra

Rockstar ha annunciato la variazione dei prezzi di alcuni veicoli di GTA Online tramite il più recente post sul sito ufficiale Newswire: alcuni costeranno di più, altri di meno. Le modifiche entreranno in vigore il 27 aprile: questo significa che i giocatori hanno ancora un po' di tempo per acquistare quei veicoli che stanno per subire un aumento di prezzo. Vediamo la lista dei veicoli e il cambio di prezzo:

Brute Armored Boxville: GTA$2,926,000 -> GTA$1,300,000

Buckingham Akula: GTA$3,704,050 -> GTA$4,500,000

Declasse Granger 3600LX: GTA$1,380,000 -> GTA$2,000,000

Declasse Scramjet: GTA$3,480,000 -> GTA$4,000,000

Dewbauchee Champion: GTA$2,995,000 -> GTA$3,750,000

HVY Chernobog: GTA$3,311,700 -> GTA$1,500,000

Imponte Deluxo: GTA$4,721,500 -> GTA$5,750,000

Imponte Ruiner 2000: GTA$5,745,600 -> GTA$3,750,000

Mammoth Thruster: GTA$3,657,500 -> GTA$2,500,000

Mammoth Tula: GTA$5,173,700 -> GTA$4,100,000

Ocelot Stromberg: GTA$3,185,350 -> GTA$2,500,000

Pegassi Oppressor: GTA$3,524,500 -> GTA$2,750,000

Pegassi Oppressor Mk II: GTA$3,890,250 -> GTA$8,000,000

Pegassi Toreador: GTA$3,660,000 -> GTA$4,250,000

Pegassi Weaponized Ignus: GTA$3,245,000 -> GTA$4,500,000

RM-10 Bombushka: GTA$5,918,500 -> GTA$4,750,000

"Alcuni veicoli vedranno il loro costo ridotto per renderli più accessibili, compresi alcuni con caratteristiche divertenti e uniche e capacità di contrattacco, come l'Imponte Ruiner 2000 e l'Ocelot Stromberg", ha dichiarato Rockstar a proposito di queste imminenti modifiche di prezzo. "Al contrario, alcuni veicoli con utilità, prestazioni o armamenti potenti vedranno aumentare i loro prezzi, come il Pegassi Oppressor Mk II".

Si tratta in altre parole di un tentativo di rendere più equilibrato il gioco, anche se ovviamente non sarà piacevole per chi faceva conto di acquistare un mezzo che sta per subire un aumento. GTA Online rimarrà comunque un successo anche dopo queste modifiche.

A dirla tutta, GTA Online ha avuto molto più successo di quanto Rockstar si aspettava.