Wayfinder: data di uscita dell'Accesso Anticipato e della beta rimandate per il gioco PC e PS4/5

Airship Syndicate - autore di Wayfinder - ha annunciato di aver deciso di rimandare la data di uscita dell'Accesso Anticipato e della beta del proprio videogioco per PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. La beta chiusa globale avrà inizio il 10 maggio 2023, mentre l'Accesso Anticipato sarà pubblicato nel corso dell'estate 2023. Il lancio della versione completa in formato free to play è poi previsto per la fine del 2023.

Le informazioni arrivano dall'account Twitter ufficiale di Wayfinder, che scrive: "Abbiamo spostato la Beta chiusa globale al 10 maggio, con l'Accesso Anticipato che arriverà questa estate. Questo tempo aggiuntivo permetterà al team di ripulire il gioco e aggiungere più funzioni richieste dalla community. Non vediamo l'ora di creare il gioco insieme a voi e apprezziamo la vostra comprensione durante questa fase di transizione".

Come indicato poi tramite una riposta a un'utente, è ancora possibile fare richiesta per l'accesso alla beta chiusa di Wayfinder: vi basta raggiungere questo indirizzo e riempire il modulo, indicato la versione, l'email e la data di nascita.

Wayfinder, secondo quanto indicato dagli autori, arriverà anche su altre console oltre che su PlayStation, ma al momento non è dato sapere quali e in quale momento. Il rimando della beta e dell'accesso anticipato probabilmente causerà anche un ritardo per gli annunci su tale argomento.

Ricordiamo che Wayfinder è un gioco di ruolo d'azione multigiocatore cooperativo.