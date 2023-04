Dead Island 2, trailer di lancio per l'action a base di zombie

Dead Island 2, l'atteso action a base di zombie sviluppato da Dambuster Studios, si mostra con uno spettacolare trailer di lancio quando mancano ormai pochissimi giorni al debutto del gioco su PC, PlayStation e Xbox: l'uscita è fissata al prossimo 21 aprile.

Il video ci introduce alle ambientazioni, alle atmosfere e ai personaggi di questo survival frenetico e caciarone, in cui potremo controllare un manipolo di combattenti determinati a ripulire le strade di Hell-A, la città una volta conosciuta come Los Angeles.

All'interno di scenari piuttosto ampi, pieni di cose da fare e da vedere, ci troveremo ad affrontare orde di non-morti con la possibilità di difenderci impugnando le armi più svariate, mettendo a segno entusiasmanti combo e violentissime finisher.

Le abilità speciali dei protagonisti saranno sufficienti a garantirci una via d'uscita dall'incubo? Per scoprirlo dovremo appunto attendere ancora qualche giorno, ma non c'è dubbio che le sensazioni in merito all'esperienza di Dead Island 2 siano finora positive.