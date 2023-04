Le migliori mod per Hogwarts Legacy

Ci siamo divertiti un mondo con Hogwarts Legacy, ma la nostra avventura nel mondo di Harry Potter è ancora ben lontana dal terminare. Dopo aver lanciato maledizioni senza perdono e sfrecciato in sella alla nostra scopa, abbiamo quindi deciso di condividere con voi le mod che abbiamo provato in questi mesi e che abbiamo trovato più utili, belle o semplicemente bizzarre. Ecco quindi una selezione delle migliori mod di Hogwarts Legacy da applicare all'open world sviluppato da Avalanche Software su PC.

Ascendio Attenti perché la mod Ascendio ha qualche problema di compatibilità con le ultime versioni di Hogwarts Legacy Le performance prima di tutto quindi partiamo con Ascendio, una mod pensata per risolvere alcuni problemi che affligono le prestazioni di Hogwarts Legacy. Con una serie di aggiustamenti la mod realizzata da Seifu mira a dare stabilità al framerate e a ridurre cali improvvisi e fenomeni di stuttering. Vi avvisiamo però che l'aggiornamento dell'8 marzo 2023 ha portato ad alcuni problemi di compatibilità con la mod, che quindi va installata su una versione precedente del gioco. Trovate comunque tutti i dettagli sulla procedura nella pagina della mod.

DragonOgryff Maghi a cavallo di draghi che lanciano lupi ai vermi in Hogwarts Legacy Avete risolto i problemi alla fluidità ma siete stufi di cavalcare il solito ippogrifo? La mod DragonOgryff è quello che fa per voi. Scambia infatti il modello dell'ippogrifo con quello di un drago delle Ebridi. La mod non si limita a una semplice sostituzione del modello, ma rimpiazza anche tutte le animazioni dell'ippogrifo. Anche se alcune hanno ancora alcuni problemi minori, non c'è nulla che non si possa sopportare per cavalcare un drago.

Arachnophobia Attenti alle scatole in Hogwarts Legacy! Altra mod estetica, ma pensata per un problema concreto, è Arachnophobia. Come suggerisce il suo nome, questa mod trasforma tutti i ragni in qualcosa che anche chi soffre di aracnofobia può tollerare senza problemi: delle innocue scatole di cartone. Perfette anche per i fan di Metal Gear Solid e dell'amore ai tempi dell'Ikea.

Smaller UI Con la mod Smaller UI potrete ammirare meglio i paesaggi di Hogwarts Legacy Se avete molta fiducia nelle vostre diottrie e pensate che l'interfaccia di Hogwarts Legacy sia eccessivamente invasiva, potete provare la mod Smaller UI: come potrete intuire, la mod riduce la dimensioni degli elementi a schermo, così potrete ammirare il paesaggio di Hogwarts con qualche distrazione in meno.

Meglio di Viktor Krum Un peccato che la mod Shrek Broom non rilasci una scia "profumata" al suo passaggio: d'altronde, meglio fuori che dentro, dico io Volete manovrare la vostra scopa volante come un vero campione di Quidditch? Bene, perché questa mod vi faciliterà il compito e in men che non si dica sarete meglio di Viktor Krum. O forse no. Quello che conta è che con la mod "Mouse controls for broom" potrete finalmente controllare la scopa solo usando il mouse e personalizzare lo schema dei suoi movimenti così da renderli il più possibile adatti alle vostre esigenze. E se volete anche un tocco di stile, potete installare la Shrek broom mod per avere una scopa che... vabbè, qui potete arrivarci da soli.

Apriti sesamo Con Arithmancy non avrete più scuse per gli enigmi di Hogwarts Legacy Se la matematica non sarà mai il vostro mestiere, nemmeno quando ci sono le figure, allora Arithmancy fa al caso vostro. La mod è molto semplice e si limita ad aggiungere un numero vicino alle figure di animali intorno alla porta-enigma. Un piccolo aiuto che può farvi risparmiare un po' di tempo. Per lo stesso motivo potreste guardare anche ad Autohomora, una mod che vi sbloccherà in automatico ogni lucchetto del gioco. Valutatela se dovessero venirvi a noia i minigiochi dedicati allo scasso.

Per la barba di Merlino Sarebbe un segreto, ma la barba vi darà un +10 istantaneo a carisma in Hogwarts Legacy... ma non ve ne accorgerete Ok, siete diventati i maghi più potenti del mondo, ma sapete cosa? Non c'è nulla che possa dimostrarlo. Infatti che cos'è un mago senza barba se non un eterno apprendista? Sappiamo che siete d'accordo quindi rompete gli indugi e installate la facial hair mod: ha parecchie limitazioni e poche opzioni, in realtà, ma per avere una bella barba si fa questo e altro.

Voldemort Voldermort non è niente male con occhiali e capelli in Hogwarts Legacy Barba che invece non ha colui-che-non-deve-essere-nominato. A dire il vero non ha nemmeno i capelli, o il naso. Ma stiamo divagando. Con la mod Voldemort potete impersonare il più potente mago di sempre e lanciare Avada Kedavra senza rimorsi. Oppure divertirvi a scoprire come starebbe Voi-sapete-chi con un bel paio di occhiali e la riga nei capelli. A voi la scelta.

NPC Schedule Advanced La vita dello studente di Hogwarts Legacy non è sempre facile, nemmeno nei momenti di pausa della mod NPC Schedule Advanced Ci avviciniamo alla fine con una mod molto utile ad aumentare l'immersività. NPC Schedule Advanced fa in modo che ogni personaggio non giocante di Hogwarts Legacy abbia una vita e non si limiti a girovagare senza meta per il castello. In questo modo chiunque abbia un nome avrà un comportamento più coerente al suo ruolo: i venditori chiuderanno i negozi di notte ed andranno a casa, mentre potrete trovare gli studenti nelle sale comuni di notte o in visita ad Hogsmeade nei weekend. Certo, ci saremmo aspettati certi comportamenti già nel gioco base ma questa mod mette dignitosamente una pezza a questa mancanza.