Tyler Rake 2, trailer ufficiale per il film Netflix con Chris Hemsworth

Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Tyler Rake 2, secondo capitolo della saga prodotta dai fratelli Russo, registi di Avengers: Endgame e qui alle prese con un action movie che si preannuncia davvero frenetico e spettacolare.

Del resto già il teaser trailer di Tyler Rake 2, esattamente un mese fa, aveva messo le cose in chiaro: per questo nuovo episodio il personaggio interpretato da Chris Hemsworth si produrrà in manovre ancora più al limite e combattimenti viscerali, esaltati da lunghi piani sequenza.

In questo video troviamo alcune risposte in più su cos'è accaduto al termine del primo film e come Rake sia sopravvissuto, ma a quanto pare è già tempo per una nuova missione e il mercenario pare determinato a comprendere per cosa si stia davvero battendo.

Il titolo originale della saga, Extraction, dà un'idea piuttosto precisa degli incarichi che solitamente vengono affidati al protagonista, qui impegnato a recuperare una giovane donna e suo figlio.

Tyler Rake 2 sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 16 giugno.