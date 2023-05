Lords of the Fallen, trailer del gameplay in versione estesa in arrivo domani

Lords of the Fallen verrà mostrato da IGN con una versione estesa del trailer del gameplay. Quando? Domani, 18 maggio, alle 15.00 ora italiana: potrete guardare il video direttamente all'interno di questa notizia.

A pochi giorni dal leak con la data di uscita di Lords of the Fallen, è dunque arrivato il momento di rivedere in azione il promettente action RPG sviluppato da Hexworks, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il progetto più ambizioso di CI Games, Lords of the Fallen punta a offrire un'esperienza soulslike coinvolgente e spettacolare, capace di destare l'interesse di tutti gli appassionati di questo ostico sottogenere.

Per raggiungere questo obiettivo verranno miscelati elementi dark fantasy, ambientazioni affascinanti e vaste, personaggi memorabili e naturalmente un ricco bestiario di nemici e devastanti boss che avremo il compito di affrontare più e più volte prima di spuntarla.