MSI Katana 15: la recensione del modello del 2023 con NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop

Caratteristiche tecniche

L'MSI Katana 15 del 2023 è sospeso tra due generazioni

L'MSI Katana 15 B12VGK è un laptop da gioco di dimensioni contenute, un 15 pollici che punta al gaming in 1080p ad alto frame rate grazie alla NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, una GPU senza dubbio all'altezza di una configurazione di questo tipo che si accontenta di 8 GB di memoria per tenere sotto controllo i prezzi. Uguale intento ha portato il produttore a montare anche una CPU Intel della generazione precedente, un Core i7-12650H da 4.7 GHz in boost massimo e 10 core, di cui 6 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza. Parliamo quindi di una potenza sensibilmente inferiore rispetto ai modelli di punta che equipaggiano CPU di tredicesima generazione da 20 e 24 core, anche se senza dubbio adeguata a un dispositivo principalmente pensato per giocare.

Anche se i compromessi sono frutto di scelte di design, è difficile non storcere il naso di fronte a una batteria da 53.5 Wh per un laptop che comunque costa più di quanto avremmo sperato. Sia chiaro, non è possibile, a meno di non volersi indignare a tutti i costi, trascurare l'incremento dei costi di produzione dei chip, i contraccolpi dovuti alla complessa situazione mondiale e la speculazione. Tutto questo ha contribuito, lo sappiamo fin troppo bene, ad aumentare notevolmente i prezzi dell'intero segmento PC, specie per quel che concerne i portatili. Ma se i 1599 dollari del mercato americano non sono male, tra tasse e rincari il prezzo nostrano arriva a lambire i 2000€. Si piazza quindi non troppo al di sotto della spesa necessaria per acquistare modelli dotati di CPU più nuove e potenti e di schermi superiori sia per definizione che per qualità. Ma il risparmio, a meno di non avere necessità specifiche, è sempre gradito ed è possibile tenersi in tasca un paio di centinaia di euro ulteriori accontentandosi del modello da 512 GB di storage, reperibile a poco più di 1800€.

Tutto in plastica, l'MSI Katana 15 non punta sul design

Il pannello 1080p di tipo IPS ha le stesse specifiche di quello dell'MSI Pulse 17: 144 Hz di refresh e 45% della copertura dello spazio di colore. Ed è lo stesso anche l'SSD Samsung, un modello di fascia media che non sfrutta tutta la banda PCIe 4.0. Infine si fanno notare la mancanza di dettagli, ad esclusione del logo in rilievo sul coperchio ai cui lati ci sono due sottili linee inclinate e di un paio di fregi di dimensioni infinitesimali. Ma tutto questo, in un portatile da gioco, passa in secondo piano rispetto alla GPU.

I compromessi si riflettono anche sulla connettività che manca di lettore SD e porte Thunderbolt, con l'unica porta USB-C che si ferma allo standard USB 3.2 Gen 1. Inoltre la connettività di rete è da 1 Gb, insufficiente per sfruttare le nuove connessioni in fibra. Ma la dotazione complessiva è adeguata per l'utente mainstream. Ci sono infatti 2 porte USB-A 3.2 Gen 1 e una porta USB-A 2.0, l'uscita HDMI 2.1 consente di sfruttare monitor 4K fino a 120 Hz e la porta Type-C USB 3.2 Gen 1 funziona anche da DisplayPort.

Lo schermo dell'MSI Katana 15 si apre quasi a portafoglio

Lato software troviamo il solito pacchetto dell'MSI Center che include modalità per il risparmio della batteria, silenziosa, bilanciata, prestazioni estreme con overclock personalizzabile della GPU e modalità AI che cambia lo scenario in base all'utilizzo. Inoltre è possibile selezionare l'opzione MSHybrid per alternare a seconda delle necessità la GPU integrata e quella discreta, ma ci dà anche la possibilità di attivare una sola delle due GPU, con quella integrata che è decisamente limitata, ma aiuta la batteria e quella discreta che garantisce sempre le massime prestazioni, senza singhiozzi dovuti all'alternarsi dei due chip grafici.

Scheda tecnica MSI Katana 15 B13VGK