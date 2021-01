Lords of the Fallen 2 è il progetto più ambizioso di CI Games, sarà solo per PS5 e Xbox Serie X/S

Secondo CI Games, Lords of the Fallen 2 è il suo progetto più ambizioso in termini assoluti, al punto da aver tagliato le versioni per le console di vecchia generazione, rendendolo un gioco solo PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il team interno che se ne sta occupando, Hexworks, ha due studi: uno a Barcellona e uno a Bucarest, ed è formato da veterani dell'industria.

Marek Tymiński, il CEO di CI Games, ha espresso grandi speranze per Lords of the Fallen 2: "è il progetto più grosso in assoluto di CI Games. Il capitolo precedente (che ha venduto 3 milioni di copie ndr) era un gioco da prezzo e contenuti premium, ma abbiamo ampliato la portata del seguito, che sposterà la serie verso il dark fantasy e offrirà un sistema di combattimento completamente rivisto e più impegnativo."

Di fatto Lords of the Fallen 2 è ora più un tripla A che un AA, e ha l'obiettivo di fare breccia nei cuori dei fan dei soulslike e di rifondare il franchise, per dargli un futuro da serie vera e propria. Attualmente CI Games impiega 80 persone nello sviluppo di videogiochi, impegnati su Lords of the Fallen 2 e sul nuovo Sniper Ghost Warrior, altra serie che sta andando molto bene a livello di vendite.