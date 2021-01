MediaWorld: gli XDays ritornano con sconti su telefoni, PC, TV e cuffie

MediaWorld riparte con gli XDays. Dall'11 al 20 gennaio 2021, infatti, in tutti i negozi della catena e online saranno presenti sconti su telefoni, PC, TV e cuffie di tutte le più prestigiose marche sul mercato. Comprando online oltretutto si potrà beneficiare della consegna standard o del ritiro nel punto vendita più vicino gratuito.

Tra le offerte più interessanti troviamo sicuramente quelle legate alla telefonia. L'iPhone 11 Pro da 256GB Verde Notte con display Super retina XDR Oled 5,8'' e processore A13 Bionic Dual Core viene proposto a questo indirizzo a 1159 euro, mentre l'iPhone 11 Pro 64GB Argento con display Super retina XDR Oled 5,8'' e processore A13 Bionic Dual Core è in sconto qui a 969 euro. Passando ad Android segnaliamo a questo indirizzo il Huawei P30 Lite Midnight black a 239,99 euro o l'Oppo A52 Twilight Black a 149,99 euro. Per tutte le offerte vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Molto interessanti anche le offerte sulle cuffie che è possibile trovare a questo indirizzo. Segnaliamo le Jabra Elite 65T nero e Titanio a 79,99 euro, le Jabra Elite 75T a 149,99 euro e le Powerbeats3 bianche a 126,99 euro.

Per quanto riguarda i PC segnaliamo un MSI MAG CODEX 5 10SD-209EU con processore Intel Core I7-10700 (2,9 GHz - 16 MB L3), HDD da 2TB e un SSD da 1TB, 16 GB di RAM e NVIDIA RTX 2070 Super da 8 GB a 1899 euro. Qui tutti i dettagli. Interessante è anche il MSI MEG Infinite X 10SF-805EU con processore Intel Core I9-10900KF (3,7 GHz - 20 MB L3), HDD da 2TB e un SSD da 1TB, 32 GB di RAM e NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti-NON A con 11 GB dedicata. Lo potete trovare qui. A questo indirizzo potete trovare altre offerte, come monitor, PC da gaming più compatti o altri meno costosi.

Nella pagina iniziale dei MediaWorld XDays troverete anche altre offerte su monopattini, macchine fotografiche, TV ed elettrodomestici.

