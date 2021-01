Sniper Ghost Warrior: la serie ha venduto più di 11 milioni di copie

La serie Sniper Ghost Warrior ha venduto più di 11 milioni di copie, con l'ultimo episodio, Sniper Ghost Warrior Contracts, che ha appena superato il milione di copie. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sarà il prossimo gioco di CI Games ad arrivare sul mercato e seguirà la filosofia del predecessore, anche in termini di prezzo.

Marek Tymiński, il CEO di CI Games, ha dichiarato in merito: "Sono felice di aver venduto più di 11 milioni di copie. Per noi è un franchise importante. Abbiamo imparato moltissimo da Sniper Ghost Warrior 3 e siamo riusciti a lanciare con successo Sniper Ghost Warrior Contracts, che ha appena passato il milione di copie vendute. Il prosimo capitolo, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, sarà presto lanciato a livello globale."

Di fatto, invece di inseguire titoli molto più costosi a livello produttivo, come fatto con Sniper: Ghost Warrior 3, con Sniper: Ghost Warrior Contracts ha optato per una struttura più aperta e gestibile anche da un team medio piccolo, riuscendo a non far deragliare il progetto che, pur non essendo un capolavoro, si è rivelato essere un titolo solido e molto valido, per quello che ha da offrire, come potete leggere nella nostra recensione.