Nintendo Switch domina le classifiche inglesi di inizio anno

Nintendo Switch ha dominato la prima settimana del 2021 delle classifiche inglesi, sia a livello software, sia hardware. A favorirla è stato il nuovo lockdown totale della nazione, che ha costretto molti inglesi a stare a casa, costringendoli a riversarsi sull'intrattenimento.

In totale sono stati venduti 260.000 giochi fisici, un terzo in più rispetto al 2020. Non male per un periodo solitamente molto debole. Le vendite di giochi per Nintendo Switch sono cresciute del 123%, con Animal Crossing: New Horizons che ha guidato la carica, nonostante il calo nelle vendite del 47% rispetto alla settimana precedente (era quella natalizia, quindi è normale). Seguono il sempreverde Mario Kart 8: Deluxe e Just Dance 2021, di cui il 90% delle vendite sono state fatte proprio sulla console di Nintendo.

Pensate che nella top 40 ci sono ben quindici esclusive per Nintendo Switch. Interessante il ritorno nella top 10 di New Super Mario Bros. U Deluxe, dovuto a una nuova campagna di marketing che ha spinto le vendite.

Da notare il brutto risultato di Cyberpunk 2077, sceso in ventesima posizione, con il 59% di vendite in meno. Il rush iniziale non sembra essersi tradotto in copie vendute sul medio periodo, probabilmente a causa delle polemiche che hanno seguito il lancio. Da notare che la versione PC, che rimane la più venduta, non appare nelle classifiche fisiche.